Заслуженный тренер России по фигурному катанию, олимпийский чемпион Олег Васильев поделился мнением по поводу прогресса пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов под руководством Марины Зуевой.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Васильев отметил, что последние несколько лет Тарасова и Морозов были отпущены в свободное плавание и не имели четкого направления движения, были потеряны в фигурном катании и в самих себе.

«У них колоссальный потенциал, плюс хорошо обучены технически. Видна их работа с Мариной Зуевой — у них стал прекрасный конек», — отметил Васильев, добавив, что за шесть месяцев нельзя исправить то, что было упущено за два-три года.

Васильев считает, что разница видна — программы пары стали интереснее. «Дайте им время, если Тарасову/Морозова не спишут, и их не обойдет молодежь, то к Олимпиаде получим очень хорошую пару», — сказал эксперт.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро.