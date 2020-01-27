Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу проигрыша Даниила Медведева в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Слова Тарпищева цитирует агентство ТАСС. «Даня обязан был выигрывать матч. Вначале решил задавить мощью, но не получилось», — отметил эксперт, заявив, что после того, как Медведев повел в матче, то свалился на короткую игру, что позволило противнику переломить ход игры.

В тот момент, как утверждает Тарпищев, Медведев уже потерял нить игры. «Очень досадное поражение, потому что по классу игры Даня выше, если бы играл умно, то выиграл бы обязательно», — сказал эксперт.

Напомним, Даниил Медведев в пятисетовом матче уступил Станисласу Вавринке и вылетел с Australian Open.