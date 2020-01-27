Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева станет специальной гостьей теннисного турнира WTA — Saint-Petersburg Ladies Trophy в феврале 2020 года.

Об этом сообщил гендиректор турнира Александр Медведев. По словам Медведева, Елизавета Туктамышева выступит на закрытии турнира 16 февраля. Также на турнире выступит аккордеонист Пётр Дранга и певец Александр Панайотов.

Напомним, Елизавета Туктамышева стала лишь четвертой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске и стала лишь запасной в сборной России на главные старты сезона — чемпионат Европы и чемпионат мира. После этого она объявила, что проведет собственное ледовое шоу, а также прокомментировала чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале.

Турнир Saint-Petersburg Ladies Trophy пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля.