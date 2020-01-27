Исполнительный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге SPb Ladies Trophy Наталья Камельзон сообщила об изменениях в квалификации соревнований.

На пресс-конференции перед проведением турнира Камельзон сообщила, что жеребьевка турнирной сетки состоится 9 февраля на центральном корте. Мероприятие состоится между первым и вторым квалификационными матчами.

«В этом году в основную сетку будут попадать не четыре игрока, а шесть», — сказала Камельзон.

Ране стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина примет участие в квалификации турнира, она получит уайлд-кард от организаторов соревнований. На оставшиеся три путевки претендует сразу несколько теннисисток. Уже известно, что в турнире примет участие действующая чемпионка Кике Бертенс, а также чешка Петра Квитова.

Турнир SPb Ladies Trophy пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля.