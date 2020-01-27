Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Екатерина Макарова приняла решение о завершении карьеры. Об этом сообщила исполнительный директор турнира Наталья Камельзон.

«Она сыграет последний турнир в Петербурге, состоится ее чествование», — сообщила Камельзон на пресс-конференции перед проведением турнира.

Турнир SPb Ladies Trophy пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля.

Напомним, Екатерина Макарова завоевала золото Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро в 2016 году, выиграв парный турнир вместе с Еленой Весниной. Также Макарова является чемпионкой четырех турниров большого шлема: «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014, Уимблдон-2017 с Елено Весниной, US Open-2012 в миксте с Бруно Соаресом. В общей сложности Макарова выиграла 18 турниров WTA, из которых три — в одиночном разряде.