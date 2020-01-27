Генеральный директор ФК «Зенит» и один из организаторов турнира SPb Ladies Trophy Александр Медведев прокомментировал санкции WADA в отношении России.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Под санкции попали Олимпийские и паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Однако наказание не вступит в силу до вердикта CAS.

«Насколько я знаю, у России есть сильные фактические и юридические аргументы, и все-таки точка в этой истории не поставлена. Комментировать ход этой ситуации я не буду, потому что чем меньше говоришь — тем больше пользы будет», — заявил Медведев.

Относительно участия российской сборной в ЧМ-2022 по футболу Медведев надеется на благоприятный исход апелляции в CAS. «Уже есть прецеденты, когда апелляции были пересмотрены в нашу пользу. У нас есть новые руководители, они будут делать все возможное, чтобы наша страна была представлена на крупных соревнованиях», — рассказал Медведев.

Новым министром спорта России стал Олег Матицын.