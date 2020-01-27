Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением по поводу поединка Даниила Медведева с швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой в 1/8 финала Australian Open.

«Хотя я приятель с Вавринкой, болел, конечно, за Даниила. Пятисетовый поединок, очень интересный, но в пятом сете что-то не так пошло», — отметил Медведев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Также Александр Медведев отреагировал на ход поединка между Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

«Рублёв проигрывает Звереву? Жалко, если оба наших спортсмена вылетят», — заключил Медведев.

Напомним, Даниил Медведев сегодня, 27 января, вылетел с Australian Open в четвертом круге, уступив в пяти сетах швейцарцу Стэну Вавринке. В четвертом сете Вавринка одержал победу на тай-брейке, а затем дожал соперника.