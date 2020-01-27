Российская биатлонистка Лариса Куклина высказала мнение о выступлении сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Этап в Словении закончен! Не всё получилось, но есть и положительные моменты!», — написала биатлонистка в «Инстаграме». Также Куклина отметила, что сборная с уверенностью продолжает подготовку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лара Куклина (@kuklinalara) 26 Янв 2020 в 8:00 PST

Напомним, на этапе в Поклюке российские биатлонисты установили новый антирекорд сборной: 26 гонок Кубка мира без медалей. Последний раз россияне поднимались на подиум на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2019/20.

В феврале сборная России по биатлону отправится на чемпионат мира в итальянский Антхольц. Соревнования стартуют 12 февраля и продлятся до 23 февраля.