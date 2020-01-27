Российская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла второй спринт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске, который является отборочным на чемпионат Европы.

Спортсменка преодолела дистанцию за 22 минуты и 56 секунд, не допустив ни одного промаха. Второй стала Валерия Васнецова, также не допустившая ошибок на огневых рубежах, она уступила Гербуловой 4,3 секунды. Также в тройку призеров попала Наталья Ушкина, она также прошла гонку на ноль.

Отметим, первый спринт выиграла Валерия Васнецова, Наталья Гербулова заняла второе место. По итогам двух спринтерских гонок обе девушки набрали одинаковое количество очков, однако на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске разыгрывается лишь одна путевка на соревнования.