Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису, в 1/8 финала уступив представителю Германии Александру Звереву.

Встреча продлилась три сета и прошла на «Мельбурн-Арене». Теннисисты провели на корте чуть более полутора часов, счет по партиям — 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Зверева.

Рублев за время матча сделал пять эйсов, а также пять раз ошибся на подаче. На счету Зверева 12 эйсов, а также три двойных ошибки.

Соперником Александра Зверева по четвертьфиналу Australian Open станет швейцарский теннисист Станислас Вавринка, 15-й сеянный на турнире. Он сегодня обыграл четвертую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева в пяти сетах. В мужском турнире Australian Open российских участников больше не осталось.