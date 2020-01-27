Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал трагическую гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится. Навсегда в памяти», – написал Дзюба в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джианной. Потерпел крушение личный вертолет Брайанта, в котором находился он, его дочь, еще два пассажира и пилот.

Отметим, Коби Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).