Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал видео, на котором исполняет лезгинку на свадьбе у своего одноклубника, нападающего Магомеда Митришева.

По словам Глушакова, у Митришева была свадьба, поэтому надо было станцевать. Игрок отметил, что из команды никто не вышел, даже футболисты из Чечни, а когда его попросили – он попробовал. Глушаков добавил, что он не разучивал танец, но заранее посмотрел, как танцуют другие.

«Лечи Садулаев и Арсен Адамов научили нескольким движениям и сказали: «Покажи, что умеешь». Я так и сделал», — сказал Глушаков, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Глушаков перешел в «Ахмат» в июне 2019 года после скандального ухода из московского «Спартака». В стане красно-белых футболист поссорился с тренером Массимо Каррерой и фанатами клуба.