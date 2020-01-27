Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою против американца Тони Фергюсона.

«Цель одна, ничего не изменилось», — написал под фотографией Нурмагомедов.

Отметим, следующий поединок Хабиба Нурмагомедова пройдет против американца Тони Фергюсона. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.

Ранее менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда может состояться следующий поединок его клиента после боя с Тони Фергюсоном. По словам менеджера, не исключено, что следующий бой Хабиб проведет летом.