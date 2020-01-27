Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, какие возможные замены произойдут в составе женской команды на чемпионат мира в Антхольце.

Слова Драчева цитирует телеканал «Матч ТВ». Глава СБР отметил, что с Кубка IBU пока рассматривается кандидатура Анастасия Поршнева и некоторые другие спортсменки. «Мы рассматриваем Павлову, она идет, наверное, как лучший стрелок, но вы видели западение скорости – оно есть», — отметил Драчев, добавив, что это общий уровень всех биатлонисток в женской сборной.

Также Драчев надеется, что Ирина Старых во время сбора сможет набрать функционально — западение скорости у нее есть, а вот качество стрельбы высокое. «Катю Глазырину мы тоже рассматриваем для выступления на ЧМ, по форме не можем сказать, она идет лидером Кубка IBU, но есть некоторые нюансы, которые пока опустим», — заключил Драчев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону стартует в Антхольце 12 февраля.