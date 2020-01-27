Чуть более двух недель осталось до начала чемпионата мира по биатлону в Антхольце. На итальянской земле россиянам часто выступалось очень даже хорошо, однако сейчас едва ли у кого-то (кроме руководства СБР) есть позитивный настрой. 26 гонок без медалей на Кубке мира — это новый антирекорд сборной, установлен он как раз накануне чемпионата мира, что наводит лишь на тревожные мысли.

Nevasport пытается разобраться в причинах неудач сборной России и надеется на лучшее.

Подвелись к старту Кубка мира

«У соперников по возрастающей идет подготовка к чемпионату мира. Наши, наоборот, хорошо подвелись к первым этапам Кубка мира», — отметила Ольга Зайцева, подводя итоги этапа Кубка мира в Поклюке. И это хорошо иллюстрирует сегодняшнюю картину, сложившуюся в команде.

В ноябре 2019-го нужно было выдать отличный результат на отборах, чтобы отобраться в сборную России, на фоне этого пошли достаточно хорошие результаты на Кубке мира в декабре. Хорошая готовность помогла постоять на пьедестале Логинову, Елисееву и Мироновой, а также женской команде в эстафетной гонке.

В Анси все затрубили о том, что у сборной России нет шлифт-машины — именно поэтому на хрупком французском снегу нет результата у россиян. Но в то же время жаловались и спортсмены — хотелось бы отдохнуть, три этапа подряд без замен бежать трудновато.

На Новый год сборная России хлебнула горной подготовки на сборе в Обертиллиахе, и там все окончательно сломалось вместо того, чтобы наладиться. Кто-то отзанимался от звонка до звонка, кто-то заехал всего на несколько дней — команда подготовилась абсолютно неравномерно и абсолютно плохо. В трех совершенно разных по условиям местах россияне выступили одинаково неудачно. На лыжи к концу января уже мало кто жаловался — у спортсменов просто не было объяснений происходящему.

Свежая кровь пришла слишком поздно

В Поклюке выступили отдельно готовившиеся на протяжении всего цикла Ирина Старых и Кирилл Стрельцов. Старых подключали к гонкам еще в Германии, однако в полной мере она проявила себя именно в Словении. Подошли условия, все сложилось на огневых рубежах. То же самое можно сказать и о Стрельцове. За две гонки он набрал больше очков, чем Малышко и Латыпов за три и шесть этапов, ходом не блеснул, однако показал всем, как надо стрелять.

Здесь всплывает еще один минус подготовки — ротация состава. Сейчас она происходит строго регламенту отбора на этапы Кубка мира, лишь в Поклюке руководство позволило себе вольность и сделало ставку на Стрельцова (пока Халили уехал на ЮЧМ). Если бы состав был более подвижным, костяк сборной мог бы позволить себе пропускать какие-то гонки — и не загонять себя до плохого состояния.

Дожить до Антхольца

Уже сейчас Владимир Драчев заявляет, что России по силам повторить результат прошлогоднего ЧМ и взять три медали. «Буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали другие страны». Месяц назад и 26 гонок назад. Времени прошло немало.

От кого ждать медалей? В списке надежд Драчева Логинов, Елисеев, Миронова, Старых, Юрлова-Перхт. За прошедший год можно наблюдать прогресс только у Матвея Елисеева, однако и его последний круг то и дело мешает бороться за призы. Стрелковый компонент пусть и улучшился, но все равно скачет от гонки к гонке.

Лидеры прошлого сезона Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт в сезоне текущем активно сражаются со своим здоровьем. Логинов еще в межсезонье повредил локоть, который аукается ему до сих пор, сейчас заговорили и о проблемах со спиной. Юрлова шагнула в 2020 год, проболев, и пока не нащупала былые кондиции.

Света Миронова начала проигрывать самой себе от гонки к гонке, расклеились и стрельба, и ход. Просто сравним цифры: индивидуальную гонку в Эстерсунде она завершила 44-й с шестью промахами, в Поклюке стала уже 69-й с семью. Если вычесть надбавки за промахи из обоих результатов — самой себе по трассе она проиграла около полутора минут. После Поклюки Миронова заговорила и о психологических проблемах: придется плотно поработать не только над восстановлением физики, но и над восстановлением психики.

По логике вещей, за спадом должен быть и подъем, только вот чтобы обеспечить этот подъем, необходимо ювелирным образом провести сбор в Риднау, работая с каждым биатлонистом и закрывая его болевые точки. Психология, стрельба, физическая готовность — у каждого свои проблемы, но вместе они и дают это чувство безысходности и отчаяния. Проблемы этап за этапом увеличивались как снежный ком — и теперь его необходимо разбирать по крупинке.