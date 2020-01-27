Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение от швейцарца Стэна Вавринки в четвертом раунде Australian Open.

«Всем привет! К сожалению, Открытый чемпионат Австралии для меня завершился. Я очень расстроен, но Стэн провёл прекрасный матч. Я с нетерпением жду возможности вернуться сюда. Я постараюсь достичь новых высот в следующем году», — сказал Медведев в видео, которое опубликовал в своем Twitter.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев уступил швейцарцу Стэну Вавринке в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча заняла пять сетов, теннисисты провели на корте «Маргарет Корт Арена» в Мельбурн-Парке три часа и 29 минут. Счет по партиям — 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6 в пользу Вавринки.