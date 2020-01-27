Сын Шакила О’Нила Шариф О’Нил показал переписку с погибшим Коби Брайантом, которую они вели за несколько часов до трагедии.

В 8:19 утра Коби Брайант в «Директе» инстаграма спросил у Шарифа, как у того дела. Шариф ответил, что у него все в порядке, и он думает о том, что делать дальше, так как ранее сын Шакила О’Нила объявил о том, что покидает университет UCLA.

Literally this morning you reached out to me ….😔 I love you forever unc❤️ I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джианной. Потерпел крушение личный вертолет Брайанта, в котором находился он, его дочь, еще два пассажира и пилот.

Отметим, Коби Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).