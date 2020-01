Сын Шакила О’Нила Шариф О’Нил показал переписку с погибшим Коби Брайантом, которую они вели за несколько часов до трагедии.

В 8:19 утра Коби Брайант в «Директе» инстаграма спросил у Шарифа, как у того дела. Шариф ответил, что у него все в порядке, и он думает о том, что делать дальше, так как ранее сын Шакила О’Нила объявил о том, что покидает университет UCLA.

Literally this morning you reached out to me ….😔 I love you forever unc❤️ I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm

— Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020