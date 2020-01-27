Сергей Юран официально назначен главным тренером подмосковных «Химок».

Как сообщается на официальном сайте клуба, в ближайшее время новый наставник присоединится к команде, которая в понедельник вылетела на сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что «Химки» не ставят цель выходить в российскую премьер-лигу, так как клубу не увеличили бюджет. По этой причине подмосковный клуб расстался с бывшим главным тренером Андреем Талалаевым и планирует избавиться от нескольких футболистов основного состава.

Сергей Юран ранее возглавлял клуб ПФЛ «Зоркий». «Химками» специалист уже руководил в сезоне-2008.

В данный момент «Химки» идут на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 50 очков после 25 матчей.