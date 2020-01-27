В матче 1/8 финала Australian Open испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в четырех сетах над австралийцем Ником Кирьосом.

Счет по сетам — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась три часа и 42 минуты. За это время Надаль совершил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Его соперник провел 25 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейка из трех возможных.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Рафаэлю Надалю предстоит встретиться с австрийцем Домиником Тимом, который в трех сетах одолел французского теннисиста Гаэля Монфиса — 6:2, 6:4, 6:4.

В других четвертьфиналах Стэн Вавринка, обыгравший Даниила Медведева, сыграет с Александром Зверевым, победившим Андрея Рублева, а Роджер Федерер встретится с Теннисом Сандгреном. Новак Джокович проведет матч против Милоша Раонича.