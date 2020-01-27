Тренер по фигурному катанию Олег Васильев поделился мнением о занявших пьедестал на чемпионате Европы российских фигуристках-одиночницах.

По словам Васильева, он немного паникует из-за падений российских фигуристок на чемпионате Европы, так как, по его мнению, они не справляются с уровнем сложности, который сами же себе и задали. Специалист опасается, смогут ли спортсменки додержать эту планку, ведь в мировом женском катании есть конкуренция есть в лице японок, кореянок и американок, прыгающих тройные аксели и четверные прыжки.

Васильев добавил, что Олимпиада через два года, а в спорте любой сантиметр или два сразу дают раскоординацию.

«А девочки будут расти и ввысь, и простите меня, вширь. Олимпиада не завтра, когда можно собрать все в кучу и выдать максимум, впереди два года, поэтому несколько тревожно», — сказал Васильев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Алена Косторная завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. В произвольной программе Косторная набрала 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.

Все фигуристки выполнили прокаты не без ошибок.