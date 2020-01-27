Обнародован список всех семи погибших в вертолете легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Как сообщает портал Heavy, помимо Брайанта и его дочери Джинны погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в вертолете находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной.

Отметим, Коби Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).