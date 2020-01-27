Петербургский СКА на своей арене примет минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 27 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.

СКА по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь московским армейцем. Подопечные Алексея Кудашова провели 52 встречи, в которых набрали 73 очка. Два предыдущих матча петербуржцы выиграли: сначала у «Барыса», затем — у нижегородского «Торпедо».

Минское «Динамо» проводит сезон неудачно: команда идет на последней, 12-й строчке Запада. После 51 матча команда набрала всего 34 очка. Предыдущую встречу минчане проиграли, на своей арене уступив череповецкой «Северстали».Однако перед этим смогли обыграть московский «Спартак».