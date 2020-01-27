Уже 8 февраля стартует пятый турнир WTA SPb Ladies Trophy. В преддверии лучшего турнира в категории Premier организаторы рассказали, что ждет зрителей и СМИ в этот раз.

Генеральный директор турнира Александр Медведев в первую очередь с сожалением констатировал, что Мария Шарапова в этом году посетить Петербург не сможет. По словам Медведева, состояние экс-первой ракетки мира не позволяет ей сыграть на Ladies Trophy, несмотря на большое желание.

Мы можем только поблагодарить Марию, что она не стала обнадеживать своих поклонников ложными ожиданиями, как это было в прошлом году, когда недолечившаяся спортсменка снялась после первого же матча с Дарьей Гавриловой. Тем самым Шарапова лишила всех возможности увидеть ее противостояние с Дарьей Касаткиной. А ее исчезновение с собственной автограф-сессии вообще не поддается объяснению. Наблюдать такие выходки со стороны звезды мирового уровня по меньшей мере странно.

Но организаторы Ladies Trophy вряд ли сильно расстроены отсутствием Марии — и без нее на турнире будут звезды. Пусть пока и не такие яркие, в рейтинге WTA зато повыше будут. По словам Медведева, план организаторов — два участника из топ-10 и два — из топ-20. И, судя по всему, он будет реализован, ведь точно приедут в Петербург восьмая и десятая строчки рейтинга чешка Петра Квитова и голландка Кики Бертенс. Более того, на уайлд-кард претендует седьмая ракетка мира Белинда Бенчич. Помимо швейцарки, отдельное приглашение могут заслужить Гарбинье Мугуруса, Йоханна Конта, Вера Звонарева и Светлана Кузнецова. А вот Дарья Касаткина уже получила свой уайлд-кард, поэтому вышеперечисленным девушкам предстоит поделить три карты — всего их выделено четыре.

Как заметил один из представителей СМИ, резонно, чтобы один из уайлд-кардов достался Кузнецовой, так как она из Петербурга. В то же время было бы странно оставлять турнир в Петербурге без Бенчич и Конты. Вполне вероятно, именно три этих спортсменки и будут добраны организаторами. Медведев уточнил, что решение об этом будет принято не позднее 6 февраля.

Исполнительный директор турнира Наталья Камельзон рассказала, что жеребьевка основной сетки состоится 9-го числа в перерыве между матчами квалификационного раунда. В этом году из квалификации в основную сетку попадут не четыре, а шесть участников. Камельзон объявила имя специальных гостей SPb Ladies Trophy: турнир посетит его первая победительница Роберта Винчи, а фигуристка Елизавета Туктамышева выступит с номером на закрытии. Кроме того, на турнире выступят аккордеонист Петр Дранга и певец Александр Панайотов.

Важным событием этого розыгрыша Spb Ladies Trophy станет тот факт, что он будет последним для россиянки Екатерины Макаровой, которая приняла решение завершить карьеру сразу после турнира. По словам Натальи Камельзон, планируется чествование Макаровой, в 2016 году выигравшей с Еленой Весниной парный турнир Олимпиады в Рио.