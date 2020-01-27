Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия).

Лыжник отметил, что день сложился лучше, чем предыдущий, когда он сошел с дистанции во время скиатлона.

«Я понимаю, что народ волнуется, потому что вчера (в скиатлоне — прим.) я выступил плохо. Я поеду домой, чтобы выяснить, есть ли проблемы. Во вторник, наверное, сделаем анализ крови. Плохие дни могут случаться, но вчера все было так плохо, как никогда раньше», – сказал Клэбо, слова которого приводит NRK.

Норвежец признался, что вышел на старт спринте с чувством неуверенности в себе. Клэбо утверждает, что на протяжении выходных все отмечали, что он был очень бледен. Лыжник остался доволен, что спринт сложился для него хорошо.

Напомним, Клэбо по-прежнему идёт вторым в общем зачете Кубка мира, уступая россиянину Александру Большунову.