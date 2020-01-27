Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, насколько сильно нужно критиковать спортсменов.

По ее мнению, их вообще не нужно критиковать. «Мне кажется, мы должны подмечать что-то, но критиковать-то мы почему должны?» — сказала Тарасова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Также Тарасова поделилась мнением по поводу того, нужно ли спортсменам читать негативные отзывы в интернете. Она уверена, что каждый сам знает, что для него лучше. «Одному нужны пряники, а другому – водички попить. Одного надо погладить по головке, а другому надо по ней немножко стукнуть», — заявила специалист.

Напомним, Тарасова комментирует соревнования по фигурному катанию, однако часто подвергается критике со стороны болельщиков. Фанаты создавали петиции с просьбой отстранить её о работы, но многие специалисты и эксперты были с ними не согласны.