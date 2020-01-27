Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева провела время в компании канадца Нама Нгуена.

Спортсмены вместе сходили в ресторан. «Специальный гость», — пошутил Нгуен на видео, опубликованном в «Инстаграме».

Напомним, нынешний сезон сложился для Медведевой неудачно. Несмотря на то, что она стала выступать более стабильно, Евгении не удалось пробиться в финал Гран-при. На чемпионате России она имела шансы побороться за путевку на главные старты, чисто откатав короткую программу, однако не вышла на произвольную из-за поломки ботинка. Неприятность произошла еще до старта соревнований, но Евгения смогла исполнить один прокат в коньке, перемотанном скотчем.

Нгуен в этом году не смог выиграть чемпионат Канады: он занял второе место, проиграв Роману Садовскому.