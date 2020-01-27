Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями от победы над россиянином Андреем Рублёвым в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Зверев признался, что чувствует себя замечательно, так как провел несколько хороших матчей против великолепных соперников. Он подчеркнул, что Рублёв потерпел первое поражение в сезоне, выиграв два турнира и добравшись до четвертого круга Australian Open.

«Я знаю Андрея с тех пор, как мне было 10 лет… Я думаю, очень скоро он войдёт в топ-15 или топ-10», – сказал Зверев, слова которого приводит официальный сайт ATP.

В четвертьфинале соперником Зверева станет швейцарец Стэн Вавринка, который сегодня выбил из борьбы первую ракетку России Даниила Медведева.