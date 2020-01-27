Эпидемия коронавируса, возникшая в Китае, внесла коррективы в проведение мероприятий, которые должны были предварять старт Олимпийских игр 2022 года. Оргкомитет отменил церемонию старта обратного счета до соревнований.

Планировалось, что торжественная церемония состоится на олимпийском стадионе «Птичье гнездо», но вспышка вируса заставила организаторов пересмотреть планы. Об этом сообщает журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году Пекин будет принимать 24-е зимние Олимпийские игры. Они будут проходить в период с 4-го по 20-е февраля. Ранее МОК объявил о добавлении семи новых дисциплин в программу Игр в Пекине: женские одиночные соревнования по бобслею, соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кросс.