Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал о планах игрока в связи с арендой в «Сочи».

По словам Логинова, Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи».

«Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды», — сказал Логинов, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Сообщалось, что Александр Кокорин не хочет уходить в стан аутсайдера РПЛ и планирует поговорить с руководством об отмене аренды.