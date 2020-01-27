Российского четвертьфинала Медведев — Рублёв, которого одновременно так хотели и не хотели болельщики, на Australian Open не получится: оба спортсмена вылетели в четвертом круге, оставив дальнейшие разборки сильнейшим. Nevasport разбирается, почему решающие матч пройдут без россиян.

Медведев неожиданно не справился с Вавринкой

Несмотря на то, что крепкий швейцарец Стэн Вавринка периодически выдает мощнейшие матчи, фаворитом сегодняшней встречи считался Даниил Медведев. Он продолжает штурмовать рейтинг: после неудачного финала прошлого сезона россиянин вернулся на 4-е место и снова уступает только «Big-3».

Нельзя сказать, что в матче с Медведевым Вавринка был хорош от и до, однако ему хватило двух крутых периодов в игре. В первом сете он как следует погонял соперника по корту, выигрывая очки с помощью сильнейших ударов и невынужденных ошибок россиянина.

Во втором сете Даниил имел отличный шанс переломить ход игры: он начал увереннее и активнее атаковать, за счет чего завладел преимуществом и взял две партии подряд. Однако четвертую Стэн не отдал, хотя оба боролись до последнего и доиграли до тай-брейка. Медведев ни разу в карьере не брал пятисетовики: не вышло и на этот раз. Сам Даниил, хоть и не любит проигрывать, расстроился не сильно: его опыт игры столь длительных матчей пока не очень велик.

Для россиянина Australian Open стал первым турниром в сезоне, не считая командного АТР Cup, который за счет формата не стоит сравнивать с обычными стартами. Возможно, Даниилу просто не хватило предварительных матчей: выступи он в Окленде и поймай там игровой ритм, на Australian Open могло бы быть проще.

Зверев прервал феноменальную серию Рублёва

Рублёв провел невероятную серию из 15 побед подряд: он взял два трофея и дошел до четвертого круга в Австралии. Но победа Саши Зверева отнюдь не стала сенсацией: её можно было спрогнозировать сразу после жеребьевки. У Рублёва уже есть опыт не только игр с топ-10, но и побед над такими грандами как Федерер, однако Зверев остается одним из самых непростых для него соперников. Рублёв не только ни разу не обыграл немца, он не взял у него ещё ни сета.

Так вышло и сегодня: Зверев начал давить с самого начала игры, не предоставив Андрею возможности сделать брейк и вырваться вперед. Сам он взял гейм на подаче россиянина уже в первом сете, завладев не только игровым, но и психологическим преимуществом.

На фоне сильных и точных подач Зверева даже мощный форхенд Рублёва выглядел как-то неуверенно и наивно. Андрей добросовестно пытался сделать хоть что-нибудь, но в итоге просто сломался и дал Звереву довести дело до победы.

Ругать его за это не стоит: хоть Рублёв и стремится попасть в топ-10, есть соперники, пока что ощутимо превосходящие его в классе игры. Несомненно, Зверев относится к их числу. Но не вызывает сомнений и то, что победа Андрея над ним — это вопрос времени. Выиграв три трофея за четыре месяца с учетом межсезонья, Рублёв наглядно показал, что способен прогрессировать очень быстро.

Хачанов не смог добить Кирьоса

Карена Хачанова в последнее время принято больше ругать, чем хвалить: такая тенденция сложилась не без причины, а из-за провального прошлого сезона. Но сейчас нужно встать на защиту Карена: на Australian Open он действительно пытался выжать из себя максимум.

Да, его нынешний максимум совсем не такой, каким был осенью 2018-го, но былая форма не вернется в одночасье. Перед стартом Australian Open он выступил на турнире в Окленде, но выбыл уже во втором круге. Большого значения этому придавать не стоит: турнир был просто одним из этапов подготовки к «Шлему», однако быстрый вылет как раз наводил на мысли о плохой готовности.

На Australian Open Хачанов и правда начал не совсем бодро: в первом же матче провозился с квалифаером четыре сета, один из которых позволил довести до тай-брейка. Во втором круге он играл со шведом Имером, который идет в конце восьмого десятка рейтинга: спортсмены мучились на корте 4,5 часа, но Карен всё же вышел победителем. Однако его игра смотрелась крайне неубедительно: он прошел дальше лишь благодаря удаче на супер тай-брейке.

В третьем круге его ждал Ник Кирьос — не стоит говорить, кто считался фаворитом матча. Но Хачанов постарался сделать всё возможное, чтобы игра не закончилась в трех сетах. Быстро проиграв первую партию, он начал бороться, но вторую всё равно взял Ник — на тай-брейке. Сравняй Карен счет по сетам уже тогда, матч мог бы сложиться по-другому, но Кирьос повел 2:0. Чтобы выиграть, Хачанову надо было брать три партии кряду, каждая из которых давалась всё тяжелее предыдущей. В итоге, как и с Имером, всё решил супер тай-брейк — увы, не в пользу россиянина.

Основная причина неудач Карена — нежелание бежать за неудобными мячами. А встречи с Кирьосом всегда осложняются подачей австралийца: он берет очень много очков, отправляя соперникам абсолютно нереальные мячи (даже в игре с Надалем Ник умудрился сделать 25 эйсов). Но в моментах, где Медведев и Рублёв пытаются бороться за каждое очко, Хачанов периодически просто стоит и провожает мяч взглядом. При слишком активных атаках он начинает ошибаться, при пассивной игре — не справляется с натиском. Пока что ему не хватает баланса, но Australian Open может оказаться переломным турниром. Матч с Кирьосом показал, что Карен потихоньку возвращается к своей игре — той, благодаря которой впервые вошел в топ-10.