Российский защитник московского «Спартака» Николай Рассказов может стать футболистом немецкого «Аугсбурга».

Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации источника, в немецкой команде есть проблемы на правом фланге обороны — сейчас эту позицию закрывает 36-летний Штефан Лихтштайнер, с которым клуб хотят разорвать контракт. Отмечается, что «Аугсбург» рассматривает вариант с арендой российского футболиста в зимнее трансферное окно. Также известно, что в том случае, если разорвать соглашение с Лихтштайнером не получится, немецкий клуб вернется к варианту с Рассказовым летом.

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Рассказов сыграл в составе московского «Спартака» десять встреч в российской премьер-лиге.

В данный момент «Аугсбург» располагается на 12-й позиции в таблице немецкой Бундеслиги.