Футбольный клуб «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на тренировочном сборе в Марбелье.

Об этом сообщает пресс-служба черно-зеленых. Матч должен был состояться 10 февраля.

На сборах в Испании «Краснодару» также предстоит 2 февраля сыграть со шведским «Мальме». 7 февраля команда Мусаева проведет сразу две встречи — с чешской «Викторией» Пльзень и норвежским «Мьондаленом».

Отметим, город Ухань стал очагом нового вида коронавируса. В данный момент заболевание подтверждено у более 2700 человек, 80 человек скончалось, еще 51 удалось излечиться. Более того, почти 5800 человек находятся под подозрением в наличии этого вируса. Вирус диагностирован у людей в разных странах, но преимущественно в Китае. Смерти от коронавируса зафиксированы только там.