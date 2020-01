В интернете появилась петиция, созданная баскетбольными болельщиками, в которой призывается изменить логотип НБА.

Петиция размещена на портале Charge.org. Фанаты, подписывающие петицию, выступают за то, чтобы логотип НБА изменили на изображение погибшего баскетболиста Коби Брайанта. В данный момент петицию подписали 192 тысячи человек.

На нынешнем варианте логотип изображен силуэт экс-игрока «Лейкерс» Джерри Уэста.

Not joking one bit, they should make the NBA logo Kobe Bryant. pic.twitter.com/0lLwx38CRf

— DailySportsDosage (@OfficalDSD) January 26, 2020