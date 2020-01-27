Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о волнении перед прокатом на чемпионате Европы.

По словам Даниеляна, истязал — не то слово, чтобы описать состояние фигуриста перед прокатом. Он отметил, что только и думал, какое место может занять и сколько баллов получится набрать. Даниелян добавил, он понимал, что ни к чему хорошему такие мысли не приведут, но и выкинуть из головы их не мог.

«Помогла подруга, с которой мы общались по телефону. Она вообще хорошо умеет ставить мне на место голову», — сказал Даниелян, слова которого приводит RT.

Напомним, Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце. Артур Даниелян с падением исполнил произвольную программу, однако это не помешало ему завоевать серебряную медаль чемпионата.