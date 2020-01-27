Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, находившийся вместе с петербургским «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул расположение сине-бело-голубых и улетел в Алма-Ату.

Об этом сообщил Геннадий Орлов, слова которого приводит Sportbox. По словам Орлова, сейчас Исламхан улетел в Алма-Ату, однако комментатору неизвестно, возьмут ли казахстанского футболиста на следующий сбор.

Отмечается, что в случае неудачи трудоустройства в «Зените» Исламхан сможет играть в Казахстане только за алматинский «Кайрат» по договоренности с руководителем клуба Кайратом Боранбаевым.

Игрок начинал свою карьеру в 2011 году в составе «Тараза», а затем перебрался в «Кубань», где не провел ни одного матча за российский клуб. В 2013 году перебрался на правах аренды в «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул по истечении четырехлетнего контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.

В прошлом розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник сыграл в 22 матчах, в которых отметился семью голами (3 – с пенальти) и получил две жёлтые карточки.