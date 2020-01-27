Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина одержала победу в женской индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Халиуллина не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и на финише показала время 41.32,6. Она опередила ближайшую преследовательницу Милену Тодорову из Болгарии более чем на минуту. Тройку лидеров замкнула швейцарская биатлонистка Эми Басерга, допустившая два неточных выстрела.

Ещё одна россиянка Анастасия Шевченко заняла четвертое место, Анастасия Гореева стала 18-й, Инна Худорожкова — 43-й.

Ранее состоялась мужская индивидуальная гонка, лучшим из россиян стал Кирилл Бажин, занявший шестое место. Карим Халили, в этом сезоне дебютировавший на Кубке мира, не попал в топ-30.