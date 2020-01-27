Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему до сих пор не объявлен состав на чемпионат мира.

«Спортсмены ещё не слезли с пьедестала чемпионата Европы, а вы уже хотите знать состав. Они ещё летят. Они в пути», — заявил Горшков, слова которого приводит «Спорт день за днем». Специалист подчеркнул, что до оглашения состава необходимо собраться и всё обсудить.

Напомним, на прошедшем в Граце чемпионате Европы российские фигуристы завоевали десять медалей из двенадцати возможных. Все четыре золота достались россиянам: Дмитрию Алиеву, Алене Косторной, Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому и Виктории Синициной/Никите Кацалапову.

Чемпионат мира будет проходить в канадском Монреале в период с 16 по 22 марта.