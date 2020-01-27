Российский биатлонист Карим Халили, в нынешнем сезоне дебютировавший на Кубке мира, неудачно выступил в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира. Он занял 33-е место, допустив пять промахов на огневых рубежах.

Отставание Халили от лидера составило 3 минуты 23,5 секунды. Победителем гонки стал представитель Германии Макс Барчевиц, чисто прошедший все четыре стрельбы. Серебряную медаль завоевал норвежец Вебьорн Сёром, промахнувшийся дважды. Замкнул призовую тройку швейцарец Себастьян Штальдер с одним промахом.

Лучшим из россиян стал Кирилл Бажин, занявший шестое место. Вадим Истамгулов стал 26-м, Даниил Серохвостов — 28-м.