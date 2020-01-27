Британский телеканал ВВС перепутал погибшего баскетболиста Коби Брайанта с Леброном Джеймсом в репортаже о произошедшей трагедии.

В сюжете о гибели легенды НБА были показаны кадры выступлений Леброна. Позднее редактор канала принес извинения за эту грубую ошибку.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джианной. Потерпел крушение личный вертолет Брайанта, в котором находился он, его дочь, еще два пассажира и пилот.

На протяжении всей карьеры баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он защищал цвета этой команды с 1996 по 2016 год. Всего Брайант провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.