Осорио: Я сильный, как медведь

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о себе и своей жизни в России.

Венесуэльский игрок оценил размер страны во время долгих перелетов. Он признался, что был поражен красотой, впервые увидев снег. Однако холодная погода пришлась Осорио не по душе. «Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских «+10» в моей жизни ни разу не было», — сказал футболист, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Осорио рассказал, что несколько раз видел сон о том, как стал чемпионом России в составе «Зенита». «По-испански это «медведь», и я такой же сильный!» — сказал футболист.