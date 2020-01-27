Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал неудачные выступления российских биатлонистов в текущем сезоне.

Специалист заявил, что не считает возможным ругать биатлонистов и тренеров, а также делать публичные заявления по этому поводу. Он подчеркнул, что выскажет свое мнение руководству СБР лишь в том случае, если его об этом попросят.

Также Бородавко поделился мнением о необходимости приобретения шлифт-машины.

«Сама шлифт-машина — это просто груда металла. Важны мозги — то есть, кто работает на этой машине, насколько он знает физику снега, трения и какие структуры придумает», — заявил специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России по биатлону установила антирекорд, не завоевав ни одной медали в 26 гонках подряд.