Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил перспективы Александра Большунова в борьбе за Большой хрустальный глобус. На данный момент россиянин возглавляет общий зачет Кубка мира, опережая Йоханнеса Клэбо на 235 очков.

По мнению Бородавко, такое преимущество не дает никаких гарантий. «Смешно слышать разговоры, будто Большой хрустальный глобус уже в кармане. Борьба будет до последнего этапа. Поверьте», — сказал тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что Большунов адекватно оценивает ситуацию и понимает, что бороться придется до последнего.

Бородавко ответил на вопрос, станет ли Скандинавский тур ключевым моментом в распределении мест. Тренер подчеркнул, что будут гонки, которые на руку Большунову, и гонки, больше подходящие Клэбо. Однако подсчитывать очки заранее не стоит, так как неизвестно, кто и как будет выступать.

«Подсчитывать потенциальные очки у нас даже в мыслях нет», — заключил специалист.