Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Думаю, последний раз я так хорошо играл еще до операции. В этом сезоне у меня очень высокий уровень. Я двигаюсь лучше, чем в прошлом году. Я прибавляю», — сказал Вавринка после матча. Напомним, в 2017-м году швейцарец перенес операцию на колене.

Он признался, что не удивлен своим уровнем игры, так как очень много тренировался и работал над физикой. По мнению Вавринки, ему удалось выйти на топ-уровень.

Швейцарец подчеркнул, что был готов к тяжелому матчу, так как Медведев играет здорово и демонстрирует уверенность в себе.

«Я очень доволен тем, как боролся, находил решения. И уровнем игры тоже», — заключил Стэн.

В четвертьфинале Вавринка сыграет с Александром Зверевым, который выбил из борьбы россиянина Андрея Рублева.