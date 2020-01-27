Мачты на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге оказались самостроем.

Как сообщает «Деловой Петербург», конструкции были установлены незаконно, их могут снести после 60 лет эксплуатации. Комитет имущественных отношений сообщил, что сооружения обладают признаками самовольной постройки.

Госстройнадзор намерен убедиться в безопасности осветительных вышек, так как они должны соответствовать требованиям градостроительного законодательства и не представлять угрозу для жизни и здоровья граждан. Если конструкции будут признаны небезопасными, встанет вопрос об их сносе.

Напомним, до июля 2018 года стадион «Петровский» находился в управлении петербургского «Зенита», однако затем клуб переехал на «Газпром-Арену» на Крестовском острове. «Петровский» заявлен в качестве тренировочной площадки для чемпионата Европы 2020 года.