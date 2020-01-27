Российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала выступление Александры Трусовой на чемпионате Европы в Граце. Спортсменка заняла третье место, допустив два падения в произвольной программе.

«Трусова очень легкая, у нее очень много сил. Возможно, она устала больше морально, чем физически», — сказала Леонова, слова которой приводит ОКР.

Спортсменка пояснила, что Трусова сильно перегружена, так как ей необходимо сосредотачиваться на каждом четверном прыжке. Для такой маленькой девочки это сложная задача, уверена Леонова. Однако, мнению фигуристки, Трусова продолжит готовить пять четверных к чемпионату мира и не откажется от них, если будет уверена в своих силах.

Напомним, победу на чемпионате Европы одержала Алена Косторная, серебро взяла Анна Щербакова. Трусова не выиграла третий турнир подряд: ранее она уступила подругам по команде в финале Гран-при и на чемпионате России.