Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в Ижевске, где проходил отбор на чемпионате Европы. Он занял два пятых места и не попал в состав команды на турнир.

Малышко признался, что не расстроился из-за результата, так как приехал в Ижевск только чтобы убедиться, что по-прежнему может бежать и стрелять. Он отметил, что немного провалился в стрельбе, но гонки получились неплохими.

«Не вижу смысла бегать статистом. Если идти пешком и просто стрелять, то будем бить очередные антирекорды», — заявил Малышко, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Малышко выступал на декабрьских этапах Кубка мира, однако затем был исключен из команды за неудовлетворительные результаты и не попал даже на Кубок IBU. Он отказался выступать на «Ижевской винтовке».