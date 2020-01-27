Международная ассоциация лыжных видов спорта (FIS) внесла изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция). Соревнования будут проходить 8 и 9 февраля.

В программу этапа были включены гонки с раздельного старта на 15 и 30 километров свободным стилем, однако они пройдут в формате масс-старта, а длина дистанции будет сокращена. Такие меры будут приняты из-за теплой погоды и проблем со снегом. На данный момент окончательная программа этапа не оглашена, она станет известна в течение недели.

Напомним, теплая погода в Европе в этом году помешала не только лыжным соревнованиям, но и биатлонным. На этапе Кубка мира в Анси (Франция) плюсовая температура держалась даже ночью, в результате чего трасса превратилась в снежную кашу.