«Ак Барс» на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Челябинске на «Арене-Трактор им. В. Белоусова» и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

«Ак Барс» вышел вперед уже в самом начале встречи: на 2-й минуте Эмиль Галимов отправил шайбу в ворота Станислава Галимова с передачи Михаила Глухова. Команды ушли на перерыв при счете 0:1, но во втором игровом отрезке гости увеличил свое преимущество. На 24-й минуте Дмитрий Воронков реализовал большинство, в роли ассистента выступил Данис Зарипов.

На 27-й минуте Галимов оформил дубль, ассистентское очко набрал Артем Лукоянов. В заключительном игровом отрезке дублем отметился и Воронков, которому вновь помог Зарипов и Эссе Виртонен. «Трактор» ответил двумя заброшенными шайбами, но сравнять счет не смог. Отличились Кристиан Томас и Игорь Исаев.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвертой подряд в регулярном чемпионате КХЛ.