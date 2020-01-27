Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова спортивного директора немецкой федерации фигурного катания Удо Дёнсдорфа, который остался недоволен триумфом россиянок на чемпионате Европы в Граце.

По мнению Дёнсдорфа, уровень российских фигуристок не развивает спорт и мешает конкуренции. Тарасова ответила, что у Дёнсдорфа, вероятно, есть вопросы, которые связаны с выступлением немецких фигуристок, поэтому ему лучше сосредоточиться на этом.

«Если возраст разделят, то им будет ещё хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста — будут проигрывать в трёх. Будут четыре — в четырёх», — заявила Тарасова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, победу на чемпионате Европы одержала Алена Косторная. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова, бронзовую — Александра Трусова. Все три россиянки тренируются у Этери Тутберидзе и проводят дебютный взрослый сезон.