Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, рассказал об отличиях парного и одиночного катания.

По мнению Козловского, спортсмены, ушедшие из одиночного катания в парное, кардинально меняют свою жизнь и перестают зависеть от себя.

«Сейчас, например, я точно могу сказать, что тренировать пару намного сложнее, чем отдельного спортсмена. Точно так же сложнее быть спортсменом, выступающим в паре», — сказал Козловский, слова которого приводит RT.

Фигурист объяснил, что одиночном катании больше свободы, так как можно изменить порядок элементов или сделать небольшую паузу, но в парах нужно действовать одновременно с партнером.

Напомним, на прошедшем в Граце (Австрия) чемпионате Европы Бойкова и Козловский завоевали золотые медали.